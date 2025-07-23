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Что делать, если скорая не приехала? Вот что нужно сделать немедленно

Президент Лиги защитников пациентов объяснил, куда обращаться, если не приехала скорая
Общество

Если скорая помощь не приехала на вызов, необходимо немедленно обращаться в полицию и фиксировать факт неоказания помощи. Об этом Pravda.Ru рассказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Саратов Скорая помощь (28431564144)
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Саратов Скорая помощь (28431564144)

Саверский пояснил, что при отказе или отсутствии скорой помощи гражданин имеет право на действия, направленные на защиту жизни и здоровья.

Он отметил, что в подобных случаях необходимо обращаться в правоохранительные органы.

По его словам, сделать это можно разными способами — позвонить или подать письменное заявление. Он уточнил, что в случае причинения вреда здоровью или летального исхода следует обращаться в суд для получения компенсации, а также инициировать уголовное преследование по статье 293 Уголовного кодекса "Халатность".

Эксперт подчеркнул, что важно сразу фиксировать сам факт неоказания помощи, а не ждать разрешения ситуации.

"Звоните в полицию, когда еще проблема не решена", — пояснил он.

Он добавил, что после разрешения инцидента следует обращаться в Следственный комитет, прокуратуру или суд — в зависимости от последствий.

"По результатам случившегося вы можете обращаться в прокуратуру, в суд, писать письма в Департамент здравоохранения и так далее", — указал Саверский.

Он также сообщил, что при экстренной ситуации родственники или сам пациент могут набрать номер 112 и сообщить о проблеме.

"Можно набирать 112 и говорить: 'Я жду скорую помощь, мне плохо, а они не приезжают'", — заключил эксперт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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