Облака уходят, жара наступает: в столице готовится погода-сюрприз

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве установится жаркая и сухая погода

2:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Жаркая и сухая погода вернется в московский регион уже в пятницу. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сообщила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бульвар

Сегодня и завтра в московском регионе сохранится облачная погода с кратковременными дождями. По словам метеоролога, причиной этому является область пониженного атмосферного давления.

Она отметила, что осадки будут непродолжительными и малозаметными: их количество не превысит 6–8 мм в сутки.

"Погода облачная, с редкими прояснениями, и кратковременные дожди еще будут приниматься. Не сказать конкретно, где они будут, но расчеты показывают, что количество осадков не больше, чем 6–8 мм за сегодняшний день и за завтрашний день тоже", — рассказала Позднякова.

С пятницы начнутся изменения: атмосферное давление повысится, циклоны будут оттеснены областью повышенного давления с юга, и существенных осадков больше не ожидается.

"Только начиная с пятницы погода начнет меняться, атмосферное давление подрастет. Постепенно эти циклоны, как говорится, будут оттеснены на восток областью повышенного атмосферного давления с юга", — пояснила специалист.

Температурный фон в столице останется стабильно высоким. Днем в выходные воздух прогреется до 25–27 градусов, ночью — до 15–17 градусов. По региону дневные значения составят от 23 до 28 градусов.

"Температура все равно остается где-то на градус выше климатической нормы. Для Москвы выше 25 градусов — это уже категория 'жаркая погода'", — уточнила метеоролог.

Она добавила, что при этом ночи сохранятся теплыми, а в дневное время погода будет преимущественно сухой и солнечной.

"Но будем надеяться, что она будет не просто жаркой, но еще и сухой и солнечной", — подчеркнула Позднякова.

Синоптик также заверила, что лето продолжается, и признаков похолодания пока не видно.

"Лето продолжается. Пока что холода не видно. Дожди — да, но июльские дожди всегда самые интенсивные по климату внутри года", — заключила она.