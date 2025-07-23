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Олег Газманов: супруга певца раскрывает тайну своей любви в день его рождения

Жена трогательно поздравила Олега Газманова с 74-летием
1:11
Общество

Супруга певца Олега Газманова рассказала, за что любит знаменитого мужа.

Певец Олег Газманов с женой
Фото: Инстаграм Марины Газмановой by неизвестен is licensed under public doman
Певец Олег Газманов с женой

Жена Олега Газманова Марина Муравьёва разместила в социальных сетях большой пост, в котором трогательно поздравляет супруга с днём рождения. Народному артисту России исполнилось 74 года.

"22 июля день рождения Олега Газманова. Для всех это дата большого артиста. А для меня, день, когда я снова понимаю, как мне повезло", — написала Марина под кадрами с мужем.

Она отметила, что супруг не перестаёт её удивлять. Супруга артиста рассказала, что любит мужа за внутренний свет, целеустремлённость, трудолюбие, честность и доброту.

"Мне выпало счастье разделить с ним годы, наполненные музыкой, дорогами, домом, который мы построили вместе, и простыми вечерами, где он просто муж, отец, друг", — объяснила женщина.

Марина призналась, что поздравляет себя за то, что с ней рядом находится такой надёжный человек. Она желает, чтобы её супруг оставался здоровым и моложавым.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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