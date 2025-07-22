На Мальте вспомнили русских военных, погибших за рубежом

На Мальте вспомнили про казаков, погибших за рубежом

В Республике Мальте состоялась видеоконференция под названием "Россия помнит своих сыновей", посвящённая вопросам сохранения, восстановления и благоустройства захоронений русских военных, покоящихся за пределами России.

Фото: commons.wikimedia.org by Итеравита, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Казаки на лошадях

Организатором мероприятия выступил Информационно-аналитический центр "Помним всех поимённо" при поддержке Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга.

Выступление атамана казачьей общины на Мальте

С ключевым докладом выступил атаман Русской казачьей общины в Республике Мальта, подъесаул Забайкальского казачьего войска и представитель общественной организации "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Максим Рыжаков. Он рассказал о деятельности по выявлению и сохранению русских воинских захоронений на территории Мальты, подчеркнув сложности, с которыми сталкиваются участники этой работы в условиях современных геополитических реалий и международных санкций.

Память о Николае Чебунине

Отдельное внимание в выступлении было уделено работе по увековечиванию памяти военного моряка Николая Чебунина, похороненного на британском военно-морском кладбище в городе Калькара. Эта инициатива стала важным шагом в деле сохранения исторической памяти и укрепления культурных связей между народами.

Прекрасный пример для будущих мероприятий

Видеоконференция на Мальте стала площадкой для обмена опытом, обсуждения проблем и координации усилий между организациями, работающими в сфере военной памяти. Такие инициативы подчеркивают важность международного сотрудничества и роли общественных структур в сохранении исторической правды.

Уточнения

Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.

