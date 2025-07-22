Автомобиль затопило ливнем? Есть способ возместить ущерб

Названы способ возместить ущерб из-за затопления ливнем

Специалист по автострахованию, заместитель генерального директора Cherehapa Страхование Дмитрий Руденков в беседе с Pravda.Ru назвал способ гарантированной защиты авто от капризов погоды.

Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наводнение в Германии

Проливной дождь можно считать стихийным бедствием, значит, ответственных за ущерб назначать некого, пояснил эксперт. Он посоветовал по возможности предусматривать подобные ситуации заранее.

"Если есть КАСКО, то страховая компания возместит. Другие варианты — нет. Это же стихийное бедствие. Вот, если бы там прорвало трубу, авто затопило, то тут коммунальные службы, в принципе, можно попробовать с ними как-то посудиться. А стихийные бедствия — нет. Главное, чтоб этот риск был включён в правилах, надо смотреть. Потому что там тоже причины, по которым выплачивают по КАСКО, не бесконечные", — предупреждает страховщик.

Если же автомобиль залило, к примеру, на крытой парковке, нужно найти ответственных за её содержание, и дальше решать вопрос на законных основаниях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.