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Новый прием мошенников: как они обманывают детей через игру в доверие

Эксперт по безопасности рассказал, как обезопасить ребенка от преступников через кодовое слово
2:48
Общество

Современные мошенники используют психологические приёмы, чтобы втянуть детей в преступную деятельность под видом подработки или помощи. Об этом, а также о том, как защитить детей от подобных атак, в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности и молодежной политике Станислав Веселов.

Мошенник
Фото: unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мошенник

Веселов пояснил, что основная угроза исходит от интернет-знакомств и телефонных звонков, в которых дети не распознают опасность.

По его словам, знакомство в интернете с другим подростком может закончиться вовлечением в преступные действия.

"Первое — дети могут быть вовлечены в преступные деяния, действия под видом заработка. Это подработка, это легкие деньги, но на самом деле это могут быть преступления ", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что детей могут использовать для диверсий, поджогов и атак на государственные учреждения:

"На фоне специальной военной операции граждане недружественных наших стран могут попросить ребенка за большую плату совершить преступление. Это может быть, как показывает практика, совершить диверсию на железной дороге — поджечь, например, релейный шкаф".

Кроме того, он отметил, что дети часто становятся жертвами обмана при просьбах перевести деньги "для помощи бойцам".

Веселов уточнил, что мошенники используют психологическое воздействие даже в простом телефонном разговоре. Он подчеркнул, что дети могут впустить злоумышленников в квартиру, не осознавая угрозу.

"Дети банально у нас открыты, они в любом случае запускают посторонних. В худшем случае тоже были случаи, когда на детей нападали в квартире", — напомнил специалист.

По его мнению, чтобы избежать подобных ситуаций, родители должны заранее объяснить ребёнку возможные риски, не пугая, но подчеркивая последствия:

Он рекомендовал использовать кодовое слово для распознавания "своих":

"Кодовое слово — "безопасность", "дом", кличка животного. Ребенок будет понимать, что если кодовое слово — это звонит папа или мама".

Веселов посоветовал родителям научить ребенка требовать пароль даже через домофон:

"Если звонит в дверь кто-то, ребенок может спросить даже по домофону: "Кодовое слово назовите, пожалуйста". Если посторонний не называет пароль — это уже говорит о том, что может быть совершено в адрес ребенка противоправное действие".

Эксперт подчеркнул важность доверительных отношений в семье.

"Чтобы ребенок не боялся сообщить родителям о том, что был зафиксирован данный факт. И передать информацию в правоохранительные органы для немедленного реагирования", — подчеркнул специалист.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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