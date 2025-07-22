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Вассерман объяснил цель введения в школах предмета «духовно-нравственная культура России»

2:04
Общество

Введение нового школьного предмета связано с необходимостью восстановления утраченного понимания нравственности. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

школьники в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
школьники в школе

Ранее РИА Новости выяснило, что с 2026/2027 учебного года в российских школах начнется преподавание нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Как указано в документе Минпросвещения, цель дисциплины — формирование у учеников мировоззрения, основанного на традиционных российских ценностях. Ученики будут знакомиться с жизненным путем государственных, культурных, научных деятелей, включая героев СВО, чтобы закрепить понятие созидательных ориентиров.

По словам Вассермана, необходимость введения предмета связана с последствиями влияния либеральной идеологии, которую он назвал "тоталитарной сектой".

Он отметил, что, по его мнению, в прошлом слова "духовность" и "нравственность" воспринимались как ругательства.

"Необходимость его преподавания связана с тем, что сейчас еще не преодолены последствия засилья тоталитарной секты либералов, когда сами слова "духовность" и "нравственность" считались ругательствами. И, соответственно, теперь надо восстанавливать общественное представление об этом", — подчеркнул Вассерман.

Он уточнил, что конкретное содержание нового курса пока находится в разработке, и программа еще не утверждена.

Вассерман предположил, что в основу изучения лягут литературные произведения, формирующие понимание нравственных ориентиров и национального духа.

"Скорее всего, изучать будут в основном книги и как раз те, которые формируют общее представление о нашей нравственности, о нашем русском духе", — заявил парламентарий.

Депутат также допустил, что предмет может пересекаться с литературой, так как будет опираться на нее содержательно и методически.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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