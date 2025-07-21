Малоэтажное спасение: как Россия хочет поднять рождаемость

Государственная Дума предложила Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ изучить возможность внедрения мер, направленных на поддержку малоэтажного строительства, особенно для семей с детьми.
Соответствующий проект постановления был размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
Инициатива была разработана Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства после проведения правительственного часа, состоявшегося 16 июля.
Мероприятие было посвящено обсуждению ключевых направлений демографической политики в России. В ходе заседания депутаты акцентировали внимание на необходимости создания условий для улучшения жилищных условий семей с детьми, что, по их мнению, может способствовать повышению рождаемости и укреплению института семьи.
В проекте постановления подчёркивается важность разработки программ, которые бы стимулировали строительство малоэтажных домов, включая типовые проекты, адаптированные под нужды многодетных семей. Такие меры, как считают в Госдуме, могут стать важным шагом в решении жилищного вопроса и поддержке демографического роста в стране.
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