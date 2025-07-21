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На эти профессии в 2025 году началась охота: вакансий в 12 раз больше, чем специалистов

HR-эксперт Мурадян: в России не хватает младшего медперсонала, строителей и курьеров
Общество

Самый высокий спрос в России сегодня наблюдается на линейных специалистов, включая сварщиков, швей и водителей. Об этом Pravda.Ru сообщил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства AMANCO Гарри Мурадян.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

По словам Мурадяна, несмотря на крайне низкий уровень безработицы в стране — 2,4% в целом и 0,9% в Москве — работодатели испытывают острую нехватку кадров.

Он отметил, что наиболее востребованы сейчас так называемые линейные специалисты.

"На одного сварщика приходится 12 вакансий. Это швеи — на одну швею порядка восьми вакансий. Это операторы ЧПУ, операторы производственных линий", — пояснил эксперт.

Эксперт добавил, что в стране ощущается серьезная нехватка младшего медицинского персонала.

"Не хватает младшего медицинского персонала сейчас. Не хватает строителей. Стройка — это 350 профессий, поэтому скажем так: строителей не хватает", — добавил Мурадян.

Дефицит ощущается и в сфере логистики, подчеркнул специалист.

"Не хватает складовщиков, которые на складах работают. Не хватает водителей грузовиков, большегрузного транспорта. Водителей такси не хватает. Причем не важно, арендный это автомобиль или собственный", — сказал специалист.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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