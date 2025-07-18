Новый сервис и никаких очередей: статус Ветеран труда станет проще получить в Подмосковье

В Подмосковье теперь не нужно заморачиваться, чтобы получить статус "Ветеран труда".
Для этого придуман цифровой сервис на региональном портале госуслуг.
Благодаря сервису можно быстро проверить наличие льготной категории и узнать, какие доступные меры социальной поддержки еще не были назначены заявителю.
Еще там хранятся ранее поданные заявления, которые пока находятся на рассмотрении.
Услуга "Присвоение звания "Ветеран труда" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" — "Документы, подтверждающие льготы", сообщают "Вести Подмосковья".
Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?