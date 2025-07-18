Новый сервис и никаких очередей: статус Ветеран труда станет проще получить в Подмосковье

Получение статуса Ветеран труда упростили в Московской области

В Подмосковье теперь не нужно заморачиваться, чтобы получить статус "Ветеран труда".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровой детокс

Для этого придуман цифровой сервис на региональном портале госуслуг.

Благодаря сервису можно быстро проверить наличие льготной категории и узнать, какие доступные меры социальной поддержки еще не были назначены заявителю.

Еще там хранятся ранее поданные заявления, которые пока находятся на рассмотрении.

Услуга "Присвоение звания "Ветеран труда" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" — "Документы, подтверждающие льготы", сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.



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