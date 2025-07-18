Слишком много свободы: Собчак на шаг от уголовного срока

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В центре громкого скандала оказалась известная телеведущая и блогер Ксения Собчак, чьи действия и высказывания вызвали волну негодования в обществе.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Поводом для обсуждений стало её поведение, которое многие расценили как неуважение к государственным символам и решениям высшего руководства страны. В частности, речь идёт о её комментариях, связанных с наградами, вручаемыми за поддержку специальной военной операции (СВО).

Ксения Собчак, по мнению общественности, позволила себе резкие высказывания, в которых усомнилась в прозрачности процесса награждения. Она предположила, что государственные награды могут быть получены не за реальные заслуги, а благодаря связям или финансовым махинациям.

Более того, в одном из своих заявлений она якобы в шутливой форме потребовала наградить и её саму, мотивируя это желанием "прикрыть маленькую грудь". Подобные слова вызвали бурю возмущения, так как многие посчитали их насмешкой над теми, кто действительно заслужил награды за патриотические и благотворительные акции.

Критики также обращают внимание на отсутствие у Собчак публичных заявлений в поддержку СВО, волонтёрской деятельности или благотворительных инициатив, связанных с линией фронта. Вместо этого её поведение, по мнению некоторых, направлено на подрыв авторитета государственных органов, ответственных за награждения. Более того, её действия могут быть расценены как нарушение законодательства, связанного с защитой государственных символов, таких как герб, флаг и георгиевская лента, которые присутствуют на наградах.

На фоне этих событий в обществе активно обсуждается вопрос о возможной ответственности Собчак за её слова и поступки. Некоторые даже предполагают, что сотрудники государственных структур, чья репутация оказалась под ударом, могут обратиться в суд. Ведь процесс награждения — это сложная и длительная процедура, включающая тщательную проверку кандидатов, которая может занимать не один год.

Не остаётся без внимания и биография самой Собчак. Напомним, что в прошлом она уже оказывалась в центре громких скандалов. Например, её имя упоминалось в уголовном деле о вымогательстве крупной суммы у главы одной из госкорпораций.

Тогда её коллеги получили реальные сроки заключения, а сама Собчак избежала наказания. Также в 2022 году она покинула Россию, воспользовавшись паспортом другого государства, что вызвало вопросы о соблюдении ею закона о двойном гражданстве. Кроме того, её образовательный марафон, обещавший участникам успех и доступ в элитные круги, оказался под следствием из-за обвинений в мошенничестве.

Ещё одним поводом для критики стало её высказывание о принадлежности Крыма, сделанное в одном из интервью. Она заявила, что считает действия России нарушением международных договорённостей и выступила за возвращение полуострова Украине. Эти слова, по мнению юристов, могут подпадать под статьи Уголовного кодекса, связанные с призывами к нарушению территориальной целостности страны.

Общественность также задаётся вопросом о том, почему Собчак до сих пор не включена в список иностранных агентов, учитывая её публичные заявления и связи с зарубежными странами. Её интервью, в котором она открыто дистанцировалась от поддержки СВО, лишь подлило масла в огонь. В ходе беседы с одной из певиц, выразившей восхищение российскими военными, Собчак подчеркнула, что не разделяет подобной позиции, чем вызвала новый виток споров.

На фоне всех этих событий в обществе звучат призывы к надзорным органам обратить внимание на деятельность Собчак. Её поведение воспринимается как вызов не только государственным институтам, но и общественным ценностям. Многие задаются вопросом: как долго подобное поведение будет оставаться безнаказанным, и какие последствия ждут известную телеведущую в будущем?

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

