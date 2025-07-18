WhatsApp готовится уходить с российского рынка? Госдума предлагает запретить мессенджер

WhatsApp стоит готовиться к уходу с российского рынка? Вот что говорят в Госдуме.
Этот мессенджер может попасть под новые санкции.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину оценить возможные дополнительные ограничения на использование ПО из недружественных стран, "Вести Подмосковья".
Речь шла и о сервисах для коммуникации.
"Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, скорее всего попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащих ограничениям", — сообщили в Госдуме.
Российский национальный мессенджер Max станет претендентом на долю WhatsApp.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена
WhatsApp (официально WhatsApp Messenger) — американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями (IM) и голосовой связи по IP (VoIP), принадлежащий компании Meta*.
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