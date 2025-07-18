Родителям грозит ответственность за один популярный кадр

Бессараб не поддержала идею штрафовать за семейные фото с алкоголем

Вводить штрафы за публикации фото с алкоголем и детьми нецелесообразно — подобные вопросы должно регулировать само общество. Об этом Pravda.Ru заявила член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семейное застолье

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы для родителей, публикующих в соцсетях фото с алкоголем в присутствии детей. По его словам, такие снимки могут формировать у подрастающего поколения искаженное представление о нормах поведения. Иванов отметил, что "нельзя перекладывать эту ответственность на граждан — государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье".

Бессараб считает, что демонстрация алкоголя на семейных фотографиях — не основание для введения наказаний.

"Я не вижу в этом какого-то особого нарушения. Вспомним старые советские даже фильмы, хотя цензура в советские времена работала, на мой взгляд, как никогда очень жестко. Но даже в тот период времени, вспомните, есть фильмы, где застолья не возбраняются с алкогольными какими-то напитками", — отметила депутат.

По ее мнению, главная опасность — в создании дурного примера для подрастающего поколения, особенно когда такие сцены происходят при детях.

"Когда действительно родители при детях предпочитают проводить такие алкогольные вечеринки какие-то, то, наверное, это недопустимо", — добавила она.

Однако, по мнению Бессараб, вводить за это штрафы нецелесообразно. Она подчеркнула, что воспитание детей начинается с личного примера родителей.

"Думаю, что каждый формирует свое будущее для своих детей, для самого себя, начиная с самого маленького возраста ребенка. Поэтому тот пример, который закладывают родители — они должны понимать, что он в последующем будет и для внуков, и для правнуков, возможно", — пояснила парламентарий.

Она также обратила внимание на то, что случаи публикаций с алкоголем и детьми в соцсетях не носят массового характера и чаще всего получают негативную реакцию со стороны общества.

По её словам, именно общественное осуждение способно воздействовать эффективнее, чем формальные наказания.

"Сегодня каких-то таких нарушений, в соцсетях в том числе, чтобы они повсеместно были видны, нет. Такого нет. А отдельные случаи — с ними хорошо борется само общество своим негативом с такими постами в соцсетях, и своими нелицеприятными часто высказываниями", — отметила депутат.