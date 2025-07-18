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Футбольный верх, классический низ: этот удобный тренд становится все популярнее в мире

Стилист Кузнецова назвала главные тренды в одежде летом и осенью-2025
2:03
Общество

Если пройтись по центральным улицам Москвы или Питера, в глаза бросаются необычные молодые люди, которые как будто в своем внешнем виде сочетают несочетаемое. Но, если заглянуть в Pinterest, или почитать о последних трендах в одежде, все встает на свои места. Стилист, тренер по первому впечатлению Люся Кузнецова рассказала Pravda. Ru о тренде на футбольные футболки с классическими юбками, шортами.

Мокасины
Фото: pinterest.com by Grenson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мокасины

"Хотя многие такой стиль могут не понять, у нас в стране нет какого-то чёткого списка, что можно носить, а что нет. В крупных городах уже давно все носят, кто во что горазд, как кому удобно, как кому красиво. В маленьком городе, наверное, это будет считаться моветоном", — считает стилист.

Она добавила, что в мегаполисе эффектное сочетание футбольной футболки с какой-нибудь плиссированной юбкой, было бы очень интересно обыграно.

"Нужно уметь сочетать разные стили между собой. Мало кто так умеет и мало у кого получается так красиво. Красиво сочетать спортивную атрибутику с обычными повседневными вещами — это довольно-таки сложно, это уже высокий уровень стилистики", — сказала Люся Кузнецова.

Мужчинам такие вещи сочетать проще. Например, с какими-то свободными шортами, классическими шортами это тоже будет красиво.

"Я бы с удовольствием носила с юбкой плиссированной. Я бы носила, и заправляя, и не заправляя, не заправляя даже было бы лучше. На ноги, я бы надела, например, сандалии. Или можно надеть туфли, босоножки. А надеть кроссовки — это обычный вариант. Так можно было бы спокойно пойти погулять по городу", — считает стилист.

Кузнецова рассказала, что сейчас также есть тренд на так называемые кроше — вязанные вещи с дырочками. Это то, что раньше наши бабушки вязали по выкройкам из журнала "Бурда".

Уточнения

Стиль — форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления (см.: Образ жизни); манера себя вести, одеваться (см.: Стиль одежды); методы и приёмы работы (стиль руководства).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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