Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотистая вешенка осваивает всё новые пространства: захватчик или безобидный деликатес
Символ архитектурного мастерства и роскоши — самый высокий отель в мире примет скоро гостей
Экспорт российской рыбы в БРИКС вырос в 1,5 раза с 2021 года — Герман Зверев
Пора убрать лишнее: что не нужно наносить на лицо перед сном, чтобы не навредить
Колоссальный кальмар длиной 10 метров пойман у берегов Антарктиды в 2007 году
Академик РАН объявил войну игрушке Лабубу
Утреннее плавание и вечерний бег способствуют снижению веса
Горы зовут: 50 причин, чтобы отправиться в Альпы
Россияне официально обязаны бороться с борщевиком

Забываете отключить свет? Откройте секрет вербализации для улучшения памяти

Ученые раскрыли секрет улучшения памяти: вербализация — ключ к успеху
Общество

Запоминание небольших повседневных задач может показаться сложной задачей, особенно для людей с плотным графиком. Вопросы типа "Закрыл ли я дверь?" или "Выключил ли я свет?" часто возникают и могут вызывать дискомфорт в течение дня. Однако недавнее исследование, проведенное Университетом Ватерлоо в Канаде, предлагает простой и эффективный метод улучшения памяти.

Мужчина вспоминает
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина вспоминает

Этот подход может стать ценным инструментом в нашей напряженной повседневной жизни.

Исследование подчёркивает влияние вербализации на запоминание. Метод заключается в чтении вслух действий, которые мы только что выполнили или которые нам нужно запомнить.

Например, выходя из комнаты, произнесение фразы "Я выключаю свет" может помочь закрепить это действие в долговременной памяти. Этот метод, называемый "эффектом продукции", включает двойную активацию мозга при говорении и слушании, что позволяет более эффективно консолидировать информацию.

Исследование показало, что способность к обучению и память значительно улучшаются, когда человек активно взаимодействует с материалом.

Какие факторы, помимо вербализации, могут влиять на память?

Хотя метод вербализации обладает доказанными преимуществами, важно учитывать, что другие факторы также играют важную роль в запоминании.

Здоровые пищевые привычки, такие как сбалансированное питание, богатое питательными веществами, могут положительно влиять на когнитивные функции.

Кроме того, чрезмерное время, проведенное перед экраном, особенно перед сном, может помешать эффективному формированию воспоминаний.

Как можно внедрить этот метод в свою повседневную жизнь?

Внедрение вербализации в повседневные дела может быть простым и эффективным упражнением. Это можно начать с конкретных действий, например, произнесения вслух, где оставлены ключи от машины, или подтверждения того, что дверь заперта.

Со временем эта практика может стать естественной привычкой и оказать существенную поддержку тем, кто хочет улучшить свою способность запоминать повседневные задачи.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Пора убрать лишнее: что не нужно наносить на лицо перед сном, чтобы не навредить
Колоссальный кальмар длиной 10 метров пойман у берегов Антарктиды в 2007 году
Академик РАН объявил войну игрушке Лабубу
Утреннее плавание и вечерний бег способствуют снижению веса
Горы зовут: 50 причин, чтобы отправиться в Альпы
Россияне официально обязаны бороться с борщевиком
Загорающих на балконе в нижнем белье будут штрафовать
До 48 часов: на сколько можно оставлять кошку одну без присмотра
Земля начнёт крутиться быстрее в эти дни: вот когда в сутках будет меньше 24 часов
Миллионы за скелет: в США на аукционе продали цератозавра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.