Забываете отключить свет? Откройте секрет вербализации для улучшения памяти

Ученые раскрыли секрет улучшения памяти: вербализация — ключ к успеху

Запоминание небольших повседневных задач может показаться сложной задачей, особенно для людей с плотным графиком. Вопросы типа "Закрыл ли я дверь?" или "Выключил ли я свет?" часто возникают и могут вызывать дискомфорт в течение дня. Однако недавнее исследование, проведенное Университетом Ватерлоо в Канаде, предлагает простой и эффективный метод улучшения памяти.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина вспоминает

Этот подход может стать ценным инструментом в нашей напряженной повседневной жизни.

Исследование подчёркивает влияние вербализации на запоминание. Метод заключается в чтении вслух действий, которые мы только что выполнили или которые нам нужно запомнить.

Например, выходя из комнаты, произнесение фразы "Я выключаю свет" может помочь закрепить это действие в долговременной памяти. Этот метод, называемый "эффектом продукции", включает двойную активацию мозга при говорении и слушании, что позволяет более эффективно консолидировать информацию.

Исследование показало, что способность к обучению и память значительно улучшаются, когда человек активно взаимодействует с материалом.

Какие факторы, помимо вербализации, могут влиять на память?

Хотя метод вербализации обладает доказанными преимуществами, важно учитывать, что другие факторы также играют важную роль в запоминании.

Здоровые пищевые привычки, такие как сбалансированное питание, богатое питательными веществами, могут положительно влиять на когнитивные функции.

Кроме того, чрезмерное время, проведенное перед экраном, особенно перед сном, может помешать эффективному формированию воспоминаний.

Как можно внедрить этот метод в свою повседневную жизнь?

Внедрение вербализации в повседневные дела может быть простым и эффективным упражнением. Это можно начать с конкретных действий, например, произнесения вслух, где оставлены ключи от машины, или подтверждения того, что дверь заперта.

Со временем эта практика может стать естественной привычкой и оказать существенную поддержку тем, кто хочет улучшить свою способность запоминать повседневные задачи.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.



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