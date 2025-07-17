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Полиции платят за отказ от взяток: вот как в Ростове борются с коррупцией

В Ростове полицейских поощряют за отказ от взяток
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Общество

В полиции Ростовской области платят денежные компенсации в размере взяток, от которых они отказались.

Машина ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машина ГАИ

"Мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции деньги, которые были предложены взяткодателями", — рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

А вот на того, кто предлагает взятку, возбуждается уголовное дело.

Кстати, за два месяца было возбуждено более 25 уголовных делам по статье о даче взятки, пишет РИА Новости.

Уточнения

Росто́в Вели́кий (до 2025 года — Ростов) — город (с 862 года) в России, административный центр Ростовского района Ярославской области.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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