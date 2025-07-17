Полиции платят за отказ от взяток: вот как в Ростове борются с коррупцией

В полиции Ростовской области платят денежные компенсации в размере взяток, от которых они отказались.
"Мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции деньги, которые были предложены взяткодателями", — рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
А вот на того, кто предлагает взятку, возбуждается уголовное дело.
Кстати, за два месяца было возбуждено более 25 уголовных делам по статье о даче взятки, пишет РИА Новости.
Росто́в Вели́кий (до 2025 года — Ростов) — город (с 862 года) в России, административный центр Ростовского района Ярославской области.
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