Уничтожать борщевик обязаны россияне: вышел новый закон

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Общество

Госдума приняла закон о борьбе с опасными инвазивными растениями, но все уже называют его законом о борьбе с борщевиком Сосновского.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Бороться с вредными растениями должны будут собственники земель и арендаторы. А также те, кто имеет на землях публичный сервитут, пишет KP. RU.

Кстати, в разных регионах страны есть местные законы. Например, в Кодексе Московской области об административных правонарушениях за неудаление с земельных участков этого растения гражданин должен будет заплатить 5000 рублей.

Действовать новый закон начнет с 1 марта 2026 года.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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