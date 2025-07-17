Уничтожать борщевик обязаны россияне: вышел новый закон

Госдума приняла закон о борьбе с опасными инвазивными растениями, но все уже называют его законом о борьбе с борщевиком Сосновского.
Бороться с вредными растениями должны будут собственники земель и арендаторы. А также те, кто имеет на землях публичный сервитут, пишет KP. RU.
Кстати, в разных регионах страны есть местные законы. Например, в Кодексе Московской области об административных правонарушениях за неудаление с земельных участков этого растения гражданин должен будет заплатить 5000 рублей.
Действовать новый закон начнет с 1 марта 2026 года.
Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?