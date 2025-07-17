Уничтожать борщевик обязаны россияне: вышел новый закон

Россияне официально обязаны бороться с борщевиком

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Госдума приняла закон о борьбе с опасными инвазивными растениями, но все уже называют его законом о борьбе с борщевиком Сосновского.

Фото: commons.wikimedia.org by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщевик

Бороться с вредными растениями должны будут собственники земель и арендаторы. А также те, кто имеет на землях публичный сервитут, пишет KP. RU.

Кстати, в разных регионах страны есть местные законы. Например, в Кодексе Московской области об административных правонарушениях за неудаление с земельных участков этого растения гражданин должен будет заплатить 5000 рублей.

Действовать новый закон начнет с 1 марта 2026 года.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).



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