Соседи против купальников: вот что вам будет за солнечные ванны на балконе

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Загорающих на балконе в нижнем белье будут штрафовать
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Общество

Летом многие любят принимать солнечные ванны прямо на балконе. Никто не запрещает так делать, однако есть одно но. Лучше не загорать в нижнем белье, так как за это может "прилететь" штраф.

дом
Фото: unsplash.com by Khay Edwards is licensed under Free to use under the Unsplash License
дом

Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Загорание на балконе без одежды или в белье можно отнести к мелкому хулиганству.

За это нарушение могут выписать штраф от 500 до 1 тыс. рублей, а при повторении действий — до 2,5 тыс. рублей или арест на 15 суток, пишет KP. RU.

Если же соседи захотят обратиться в суд и взыскать с любителя загара моральный вред, суд может принять их сторону. Тогда заплатить придётся по-крупному.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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