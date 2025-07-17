Соседи против купальников: вот что вам будет за солнечные ванны на балконе

Летом многие любят принимать солнечные ванны прямо на балконе. Никто не запрещает так делать, однако есть одно но. Лучше не загорать в нижнем белье, так как за это может "прилететь" штраф.
Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Загорание на балконе без одежды или в белье можно отнести к мелкому хулиганству.
За это нарушение могут выписать штраф от 500 до 1 тыс. рублей, а при повторении действий — до 2,5 тыс. рублей или арест на 15 суток, пишет KP. RU.
Если же соседи захотят обратиться в суд и взыскать с любителя загара моральный вред, суд может принять их сторону. Тогда заплатить придётся по-крупному.
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?