Наказание для плохиша: куда хотят отправлять детей-буллеров

Детей, которые издеваются над сверстниками, одноклассниками, называют буллерами. Так вот, таких трудных подростков предлагают отправлять в центры временного содержания.
Такое предложение поступило от Генпрокуратуры России.
Забирать хотят детей, уличенных в буллинге. Причиной стал возраст таких детей, который не позволяет привлечь их к ответственности по-другому.
В настоящее время такие центры есть при МВД, туда помещают несовершеннолетних правонарушителей.
Тра́вля запу́гивание, задира́ние, бу́ллинг (от англ. bullying) — агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива.
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