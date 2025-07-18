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Наказание для плохиша: куда хотят отправлять детей-буллеров

Детей-буллеров могут начать закрывать в спеццентрах
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Общество

Детей, которые издеваются над сверстниками, одноклассниками, называют буллерами. Так вот, таких трудных подростков предлагают отправлять в центры временного содержания.

буллинг в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
буллинг в школе

Такое предложение поступило от Генпрокуратуры России.

Забирать хотят детей, уличенных в буллинге. Причиной стал возраст таких детей, который не позволяет привлечь их к ответственности по-другому.

В настоящее время такие центры есть при МВД, туда помещают несовершеннолетних правонарушителей.

Уточнения

Тра́вля запу́гивание, задира́ние, бу́ллинг (от англ. bullying) — агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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