Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтепровод Cano Limón — Covenas подорван в Колумбии: танкеры ожидают
Хромота и снижение активности могут указывать на заболевание суставов у собаки
Юбилейный сезон Зенита под угрозой? Мнение Булыкина
Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме
Что поможет сохранить прохладные напитки в машине летом — совет для жаркой погоды
Испанский курорт, где не осталось Испании: куда поехать в Андалусии вместо Коста-дель-Соль
Гадюки: это дерево — одно из их любимых укрытий в саду
Падение турпотока в Анапу составило 80% из-за разлива мазута — эксперты
Россияне ответили, сколько денег им нужно для счастья

Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме

110-летняя женщина назвала необычный секрет долголетия
0:51
Общество

Эмма Венда, одна из старейших жительниц Австрии, отпраздновала 110-й день рождения в доме престарелых. Дама сохраняет ясность ума и активность: слушает аудиокниги, интересуется новостями и общается с окружающими.

Старая рука
Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Старая рука

При этом в 102 года она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а в 103 года установила зубные импланты.

До войны Эмма была поваром, с 1940 года — кондуктором в трамвае, на пенсию вышла в 1970 году. Она воспитала шестерых детей.

Венда назвала неожиданный секрет своего долголетия. Она сказала, что её организм закалили тяжелые условия молодости — военное время, постоянные лишения и недоедание, пишет KP. RU.

Уточнения

А́встрия (нем. Österreich МФА: ), полная официальная форма — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как часто обновлять стрижку пикси: рекомендации стилиста
Красота и стиль
Как часто обновлять стрижку пикси: рекомендации стилиста Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Эндокринолог Павлова назвала правила составления рациона для похудения
Возвращение российской нефти: Греция и Мальта как ключевые игроки
Фитнес-эксперты рекомендуют хулахуп и диск для идеальной талии
Волосы перестают расти с возрастом: как работает волосяной цикл у человека
Япония возобновила импорт российской нефти — подробности сделки
Прохор Шаляпин рассказал о травле со стороны школьной учительницы
Зачем мульчировать помидоры/огурцы и др. в жару
Герои или вредители: божьи коровки и их влияние на ваш сад в 2025 году
Пьяные компании и агрессивные местные: эксперт по безопасности рассказал, как не стать жертвой на отдыхе
4 главных врага вашей кожи: эти привычки ускоряют старение – проверьте себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.