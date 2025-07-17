Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме

110-летняя женщина назвала необычный секрет долголетия

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Эмма Венда, одна из старейших жительниц Австрии, отпраздновала 110-й день рождения в доме престарелых. Дама сохраняет ясность ума и активность: слушает аудиокниги, интересуется новостями и общается с окружающими.

Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Старая рука

При этом в 102 года она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а в 103 года установила зубные импланты.

До войны Эмма была поваром, с 1940 года — кондуктором в трамвае, на пенсию вышла в 1970 году. Она воспитала шестерых детей.

Венда назвала неожиданный секрет своего долголетия. Она сказала, что её организм закалили тяжелые условия молодости — военное время, постоянные лишения и недоедание, пишет KP. RU.

Уточнения

А́встрия (нем. Österreich МФА: ), полная официальная форма — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.



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