Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме

Эмма Венда, одна из старейших жительниц Австрии, отпраздновала 110-й день рождения в доме престарелых. Дама сохраняет ясность ума и активность: слушает аудиокниги, интересуется новостями и общается с окружающими.
При этом в 102 года она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а в 103 года установила зубные импланты.
До войны Эмма была поваром, с 1940 года — кондуктором в трамвае, на пенсию вышла в 1970 году. Она воспитала шестерых детей.
Венда назвала неожиданный секрет своего долголетия. Она сказала, что её организм закалили тяжелые условия молодости — военное время, постоянные лишения и недоедание, пишет KP. RU.
А́встрия (нем. Österreich МФА: ), полная официальная форма — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.
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