Сколько денег русскому нужно для счастья? Неожиданный ответ показал опрос

Чтобы комфортно существовать и наслаждаться жизнью, россияне хотели бы в среднем зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц.
Исследование показало, эта сумма за год выросла на 3 процента.
10 лет назад люди называли сумму на 47% меньше, нежели в 2025 году.
Чем старше был участник опроса и чем образованнее он был, тем большую сумму он называл.
Кстати, женщины чаще называли более скромные цифры в своих запросах: в среднем им достаточно 235 тысяч рублей в месяц, а вот мужчинам требуется 280 тысяч рублей.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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