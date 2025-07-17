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Сколько денег русскому нужно для счастья? Неожиданный ответ показал опрос

Россияне ответили, сколько денег им нужно для счастья
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Общество

Чтобы комфортно существовать и наслаждаться жизнью, россияне хотели бы в среднем зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц.

Евро
Фото: www.pexels.com by pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Евро

Исследование показало, эта сумма за год выросла на 3 процента.

10 лет назад люди называли сумму на 47% меньше, нежели в 2025 году.

Чем старше был участник опроса и чем образованнее он был, тем большую сумму он называл.

Кстати, женщины чаще называли более скромные цифры в своих запросах: в среднем им достаточно 235 тысяч рублей в месяц, а вот мужчинам требуется 280 тысяч рублей.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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