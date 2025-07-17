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Эти действия с гаджетом способны привести к депрессии: вот что нельзя делать

Учёные выяснили, что общение с телефоном портит настроение
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Общество

Ученые изучили цифровое поведение почти 10 тысяч человек. Оказалось, что раздражение и плохое настроение зависят не от устройства и даже не от времени, проведенного в сети, а от того, чем мы там занимаемся.

дети и телефоны
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети и телефоны

Больше всего человека раздражает одиночное и бесцельное пролистывание соцсетей. А вот общение с помощью гаджета или просмотр видео такого негативного отклика не вызывают.

Ученые рекомендуют найти здоровый баланс между занятиями — это, по их мнению, приведет к цифровому благополучию.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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