Эти действия с гаджетом способны привести к депрессии: вот что нельзя делать

Учёные выяснили, что общение с телефоном портит настроение

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Ученые изучили цифровое поведение почти 10 тысяч человек. Оказалось, что раздражение и плохое настроение зависят не от устройства и даже не от времени, проведенного в сети, а от того, чем мы там занимаемся.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети и телефоны

Больше всего человека раздражает одиночное и бесцельное пролистывание соцсетей. А вот общение с помощью гаджета или просмотр видео такого негативного отклика не вызывают.

Ученые рекомендуют найти здоровый баланс между занятиями — это, по их мнению, приведет к цифровому благополучию.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



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