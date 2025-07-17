Эти действия с гаджетом способны привести к депрессии: вот что нельзя делать

Ученые изучили цифровое поведение почти 10 тысяч человек. Оказалось, что раздражение и плохое настроение зависят не от устройства и даже не от времени, проведенного в сети, а от того, чем мы там занимаемся.
Больше всего человека раздражает одиночное и бесцельное пролистывание соцсетей. А вот общение с помощью гаджета или просмотр видео такого негативного отклика не вызывают.
Ученые рекомендуют найти здоровый баланс между занятиями — это, по их мнению, приведет к цифровому благополучию.
Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
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