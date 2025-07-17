Что нельзя рассказывать работодателю: как не навредить себе на собеседовании

HR-эксперт назвала темы, которые неуместны при трудоустройстве

2:15 Your browser does not support the audio element. Общество

На собеседовании важно избегать разговоров, не относящихся к будущей должности и профессиональным обязанностям. Об этом Pravda.Ru заявила эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

По словам Булкиной, соискателю следует рассказывать только то, что напрямую связано с новой позицией и еt функционалом. Остальные темы лучше опустить, чтобы не уводить фокус от главного.

"Все то, что не относится к будущей профессии, к функционалу, который предлагается человеку на новой позиции, не имеет смысла рассказывать, если это не оттеняет какие-то выгодные стороны его профессиональных навыков", — пояснила эксперт.

Она добавила, что избыточные детали, не имеющие отношения к профессиональной деятельности, могут только запутать работодателя и занять лишнее время.

"Если будет необходимо, человек потом дополнит. А так лучше говорить по существу", — подчеркнула Булкина.

HR-специалист привела пример: если кандидат ранее занимался балетом, а сейчас претендует на должность менеджера, упоминание о хобби будет неуместно.

"Надо ли вам рассказывать о том, что вы уважаете танцы? Наверное, нет", — отметила она.

Булкина уточнила, что даже при описании soft skills (коммуникативных навыков) стоит проявлять осмотрительность: важно, чтобы они имели значение именно для рассматриваемой должности.

"Если ты рассказываешь о том, какая ты хорошая мать, а при этом поступаешь на позицию логиста или, того лучше, закупщика в каком-нибудь дискаунтере, я думаю, что это совершенно неуместные темы", — сказала она.

Эксперт напомнила, что собеседование — это не формат для личных признаний, а профессиональный диалог. Работодатель хочет понять, насколько кандидат подходит под задачу.

"Работодатель, во-первых, тратит свое время на то, чтобы провести собеседование. Это время стоит денег. Это во-первых. А во-вторых, он хочет понять, какой вы специалист", — добавила Булкина.

Если рекрутер захочет узнать о личных качествах кандидата, он сам задаст соответствующие вопросы, подытожила эксперт.