Новые правила гражданства в России: уклонисты под прицелом

Колесник поддержал лишение гражданства за уклонение от воинского учета

Лишение приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет является логичным шагом. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает лишение приобретенного гражданства РФ за уклонение от первоначальной постановки на воинский учет. Документ уточняет процедуру: заключение о нарушении направляется военкоматом в МВД, которое и принимает окончательное решение. Законопроект стал развитием принятого в августе 2024 года закона, устанавливающего такое основание для прекращения гражданства.

Андрей Колесник отметил, что получая гражданство России, человек принимает на себя обязательства соблюдать все законы страны, включая воинскую обязанность.

"Во-первых, когда человек приобрел гражданство, — я не имею в виду финансовую сторону, нет, приобрел на законных основаниях, — он тем самым подтвердил то, что он собирается соблюдать законы Российской Федерации", — пояснил депутат.

По его словам, в перечень этих обязательств входит и постановка на воинский учет. Колесник считает, что нарушение этого правила должно влечь за собой аннулирование гражданства.

"Не исполнил то, что обещал и под чем подписывался – всё, документ о том, что он получил российское гражданство, должен стать недействительным", — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание на то, что постановка на учет возможна даже при временной регистрации. Поэтому уклонение от этой процедуры нельзя считать случайностью.

"Встать на воинский учет можно и по временной регистрации, и как угодно. Первое, что понять – он здесь жить будет; наши все блага, льготы — все это будет получать", — отметил Колесник.

По мнению Колесника, такие меры не содержат противоречий и каких-либо признаков дискриминации.