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Мужчинам грозит армия за одиночество — что происходит

В Общественной палате назвали геноцидом инициативу с реестром холостяков
2:05
Общество

Предложение вносить неженатых мужчин в специальные реестры и отправлять их в армию за отказ от свиданий нарушает границы нравственности и здравого смысла. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Свидание
Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свидание

Ранее портал "Страсти" сообщил, что к главе думского комитета по защите семьи Нине Останиной поступила инициатива о создании "реестра холостяков". Активисты предлагают фиксировать в МВД мужчин, которые не пытаются завести отношения, а также направлять их на исправительные работы или в армию, если они в течение трех месяцев не ходят на свидания.

Пожигайло резко осудил инициативу вносить неженатых мужчин в специальные списки и применять к ним санкции.

Он подчеркнул, что подобные предложения не учитывают реальных причин отказа от брака и могут только усугубить социальное напряжение.

"Мы хотим какими-то формальными вещами заставить мужчин жениться, как жениться, где жениться, как найти эту жену. Вообще любовь существует, в конце концов", — отметил он.

По словам эксперта, реальная проблема — не в холостяках, а в неустроенности социальной и правовой системы. Особенно это касается ситуации с алиментами.

"5 миллионов мужчин платят алименты из 20 миллионов тех, которые имеют детей. Представьте размер", — сообщил он.

Он подчеркнул, что многие мужчины боятся вступать в брак из-за последствий неудачного развода и финансовых обязательств.

Он считает, что инициатива с "реестром холостяков" глубоко аморальна и не решает ключевых причин демографических проблем.

"Это, во-первых, жестоко, с моей точки зрения. Это реально геноцид", — заявил он.

Пожигайло убежден, что вместо принудительных мер государству следует создать условия для нормального знакомства и семейной жизни.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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