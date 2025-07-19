Работающие пенсионеры смогут больше отдыхать: им положен дополнительный двухнедельный отпуск

Отпуск по старости положен работающим пенсионерам

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова напомнила, что работающим пенсионерам положен дополнительный двухнедельный отпуск.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Отпуск

Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставлять им отпуск по старости без сохранения зарплаты до 14 календарных дней в году.

Каждый год оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для остальных категорий, составляет минимум 28 дней.

Его продолжительность может варьироваться в зависимости от региона и характера работы. Также на это влияют социальные льготы, пишет KP. RU.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



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