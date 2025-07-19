Работающие пенсионеры смогут больше отдыхать: им положен дополнительный двухнедельный отпуск

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова напомнила, что работающим пенсионерам положен дополнительный двухнедельный отпуск.
Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставлять им отпуск по старости без сохранения зарплаты до 14 календарных дней в году.
Каждый год оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для остальных категорий, составляет минимум 28 дней.
Его продолжительность может варьироваться в зависимости от региона и характера работы. Также на это влияют социальные льготы, пишет KP. RU.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
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