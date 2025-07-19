Продуктовая корзина больше не подорожает? В России хотят заморозить цены на эти товары

Цены на базовую продуктивную корзину предложили заморозить

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Мясо, яйца, молоко, а также другие продукты первой необходимости могут больше не подорожать, но и не стать дешевле. Цены на эти товары предлагают заморозить.

Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info Супермаркет

С такой инициативой выступили экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Они предлагать установить ценовые ограничения на 3-4 месяца. Однако для этого нужны долгосрочные соглашения между производителями и крупными потребителями, в их числе и госструктуры.

По данным Минэкономразвития, инфляция на середину июля составила 9,3%. А эти меры могут смягчить ценовые скачки по отдельным товарным группам, но для снижения инфляции необходимо ужесточение денежно-кредитной политики и контроль бюджетных расходов, пишет KP. RU.

Уточнения

Продукт (от лат. productus — произведённый) то же, что продукт питания, или пищевой продукт, — предназначенное для употребление в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки.



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