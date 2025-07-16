Компании, которые внедрили в работу ИИ, тратят много денег на исправление ошибок

Как ИИ тратит деньги работодателей? Вот сколько стоят ошибки нейросети

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Те, кто внедрил в процесс работы искусственный интеллект, тратят много денег, чтобы исправить его ошибки. Работодатели, которые активно пользуются в работе ИИ, платят большие деньги, чтобы исправить его ошибки.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ChatGPT, OpenAI

Заказчикам приходится обращаться к профильным специалистам (техническим писателям, дизайнерам, маркетологам и программистам) — они занимаются исправлением ошибок нейросети. Иногда даже приходится переделывать задачи сначала.

Нейросети, как считают эксперты диджитал-агентства Create Designs, не смогут заменить "живой подход". ИИ кажется очень быстрым и дешевым решением, но чат-боты часто упускают важные показатели бренда, например, целевые демографические группы.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.



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