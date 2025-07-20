Африканская принцесса стала женой россиянина: вот как её жизнь изменилась

Принцесса из Лимпопо вышла замуж и переехала в Алтайский край

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Принцесса Тсакани Зенки Мийен из провинции ЮАР Лимпопо стала женой россиянина Артема Сидоренко и уже два года живет с ним в Яровом, Алтайский край.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца

Супруги познакомилась на пляже в Таиланде, и через 5 дней поняли, что влюбились друг в друга.

Африканка решилась переехать в Россию, чтобы жить ближе к родителям мужа.

У пары было две свадьбы. Одну сыграли в клане Лимпопо, где Тсакани настоящая принцесса, а вторую в Кейптауне.

В Яровом Тсакани преподает детям английский язык. В будущем супруги хотят открыть сразу две школы. В России — английского языка, в Африке — русского.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



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