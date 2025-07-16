В России введут цифровой кадастр оружия

В России создадут цифровой кадастр служебного и гражданского оружия. Всё оружие и патроны к нему будут получать электронные паспорта.
Эти данные соберут в единую информационную систему.
В нашей стране уже есть государственный кадастр оружия, который ведут Росгвардия и Росстандарт, но ведут они его в основном в бумажной или разрозненной электронной форме.
В новый реестр будет вноситься полный жизненный цикл оружия — от его производства (или ввоза) до списания, сообщает KP. RU.
Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.
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