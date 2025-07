Эти милые карточки оказались самым выгодным вложением: как богатеют фанаты покемонов?

Почему карточки покемонов оказались выгодным вложением? Вот на сколько они выросли в цене за 20 лет

Карточки Pokémon показали самый большой долгосрочный рост стоимости среди всех категорий карт. Те, кто их давно приобретал, сейчас очень хорошо заработали.

При годовой инвестиции средняя стоимость карты растет на 46% — это в 27 раз больше, чем рост акций Apple. Эти карточки коллекционируют еще и из-за ностальгии — для поколения Z и миллениалов это один из способов вернуться в беззаботное детство.

Чтобы карточки превратились в реальный актив, они должны быть редкими и в идеальном состоянии.

Гендиректор eBay по глобальному коллекционированию Адам Айрленд сказал, что общая стоимость карточек на маркетплейсе растет уже девять кварталов подряд.

Кстати, ранее в Америке продали чипсину в виде покемона за $88 тысяч.

