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Эти милые карточки оказались самым выгодным вложением: как богатеют фанаты покемонов?

Почему карточки покемонов оказались выгодным вложением? Вот на сколько они выросли в цене за 20 лет
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Общество

Карточки Pokémon показали самый большой долгосрочный рост стоимости среди всех категорий карт. Те, кто их давно приобретал, сейчас очень хорошо заработали.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

При годовой инвестиции средняя стоимость карты растет на 46% — это в 27 раз больше, чем рост акций Apple. Эти карточки коллекционируют еще и из-за ностальгии — для поколения Z и миллениалов это один из способов вернуться в беззаботное детство.

Чтобы карточки превратились в реальный актив, они должны быть редкими и в идеальном состоянии.

Гендиректор eBay по глобальному коллекционированию Адам Айрленд сказал, что общая стоимость карточек на маркетплейсе растет уже девять кварталов подряд.

Кстати, ранее в Америке продали чипсину в виде покемона за $88 тысяч.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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