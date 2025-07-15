Семейные налоги и учеба: вот как возврат к десятилетней системе трансформирует жизнь молодежи

В России готовят возврат к десятилетнему обучению: вот как это повлияет на рождаемость

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Общественной палате считают, что возврат к прежней, десятилетней системе обучения в школе и сокращение учебы в вузе поспособствует снижению среднего возраста рождения первого ребенка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ материнский капитал

В настоящее время специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Если добавить адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. Получается, что к 27 годам молодой специалист может начать думать о детях.

Учебный процесс предлагается сократить до 15 лет без потери качества: десять лет в школе и пять — специалитет.

Для примера можно взять эксперимент по проекту "Эффективная начальная школа", когда дети вместо четырех лет учатся три года, как было в советское время. Таким образом уровень знаний детей, окончивших 10 и 11 классов не будет отличаться.

В Общественной палате думают, что результаты возврата к десятилетке можно будет оценить только в перспективе, поэтому уже сейчас надо обеспечивать условия, при которых молодые люди будут знать, что получат при создании семьи поддержку от страны, сообщает "Вести Подмосковья".

Также предложено ввести семейное налогообложение, снижая налог при вступлении в брак и затем при рождении каждого ребенка.

Еще в России думают о введении программ арендного жилья, семейные общежития и развитие вечернего и заочного обучения.

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.