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Осадки бьют рекорды: чего еще ждать от погоды в Центральной России

Синоптик Варакин: грозовой фронт сместится в Нижегородскую и Ярославскую области
2:27
Общество

Сильные дожди и грозы покинут территорию Москвы и Подмосковья к утру 16 июля, после чего сместятся в другие регионы. Об этом Pravda.Ru сообщил замдиректора Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.

Дождь
Фото: pixabay.com by Photorama is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Дождь

По словам Варакина, пик осадков в столице уже пройден, и дожди скоро прекратятся. Он отметил, что сильные осадки в Москве ожидаются только до утра 16 июля.

"Уже все закончится. Прогноз Гидрометцентра и ситуационного центра Росгидромета: сегодня последнее, сегодня-завтра, то есть пятнадцатое и шестнадцатое до утра, если конкретно для Москвы", — сообщил Варакин.

Он пояснил, что в настоящий момент основная грозовая активность наблюдается в Подмосковье.

"Юг, юго-запад, северо-запад Подмосковья — здесь основные сейчас грозы, а северо-восток, восток, то есть Горьковское направление, Воскресенское или к Владимиру, Ярославское направление — это уже будет вторая половина дня, вечером. То есть он постепенно смещается", — добавил специалист.

По его словам, фронтальная зона протянулась через обширную территорию Центральной России и продолжает смещаться на восток.

"Фронтальная зона вытянута: Тверская область, Подмосковье, Шаховская, западная часть Московской области, юго-западная, юго-восточная, Домодедово, Внуково, Рязанская область, Тульская, Калужская область — это сейчас осадки, грозы", — перечислил он.

Варакин сообщил, что 16 июля осадки затронут другие регионы.

"Постепенно уйдет 15–16-го — уже в приграничные: Ярославская, Тверская, приграничная, и Московская, если брать с Ярославской областью, направление с Владимирской, Нижегородской. Вот 16-го там пойдут дожди: по Оке, Муром, Павлово, Нижний Новгород, Касимов, Рязань", — сказал он.

Он также уточнил, что в Москве существенные осадки прекратятся уже к пятнице.

"У нас уже практически пятница и воскресенье без существенных осадков. В субботу еще отдельный дождик будет", — отметил представитель Гидрометцентра.

При этом он подчеркнул, что летние дожди и грозы — обычное природное явление.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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