Вывели больше, чем заработали: мигрантам готовят новый финансовый барьер

Контроль за переводами мигрантов за рубеж должен стать дополнительным инструментом борьбы с нелегальными доходами. Об этом Pravda.Ru заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее депутаты фракции "Новые люди" предложили запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их официальную зарплату. С соответствующим письмом к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратились лидер фракции Алексей Нечаев, его заместитель Сардана Авксентьева и депутат Владимир Плякин.
Инициатива ограничить объем денежных переводов мигрантов за рубеж в пределах их официальной зарплаты — шаг в правильном направлении, считает Нилов.
По его словам, ранее уже возникали ситуации, когда у иностранных граждан при задержаниях находили большие суммы наличных средств, происхождение которых вызывало вопросы.
"Помните одно из громких задержаний прошлого года, когда иностранного специалиста задержали и у него при обыске огромное количество наличных средств появилось? Вопрос: откуда эти деньги?" — отметил депутат.
Он пояснил, что подобные случаи могут быть связаны с криминальными, неучтенными доходами и применением серых схем, в том числе через контрафакт и запрещенные товары. По его словам, еще в 2013 году по поручению Владимира Жириновского он представлял концепцию по миграционному контролю, включавшую четыре направления: перемещение, проживание, трудоустройство и финансы мигрантов.
Он напомнил, что для граждан России уже действует ограничение на вывоз наличных за рубеж — не более 10 тысяч долларов. Иностранцы, по мнению депутата, также должны подтверждать законное происхождение крупных сумм.
"Если сюда иностранец приезжает без денег, зарабатывает какие-то небольшие средства, а вывозит 10 тысяч долларов, вопрос — где ты их взял?" — задался вопросом Нилов.
Он уверен, что новая инициатива поможет бороться с коррупцией, нелегальной миграцией и оборотом запрещенных товаров, и в целом отвечает интересам национальной безопасности.
"Это достаточно разумная инициатива. Она направлена, во-первых, на борьбу с криминальными деньгами, со серыми схемами, с различными противоправными действиями", — сказал депутат.
При этом он подчеркнул, что важно выстроить чёткий и работающий механизм, исключающий злоупотребления.
Нилов предложил рассмотреть возможность установления фиксированного разумного предела для переводов и вывоза средств.
"Я бы поставил вопрос по-другому: что у него должны быть какие-то разумные пределы, выше которых вывозить нельзя", — отметил парламентарий.
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