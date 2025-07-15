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Сенатор Гумерова заявила о рисках сокращения длительности школьного образования

Десятилетнее обучение в школе возвращается? Последствия могут удивить
3:16
Общество

Предложение вернуть в школы систему десятилетнего обучения, как в советское время, преждевременно и может навредить действующим реформам. Об этом Pravda.Ru заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

школьники в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
школьники в школе

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что возврат к системе десятилетнего школьного обучения может способствовать снижению среднего возраста рождения первого ребенка в России. Он привел в пример проект "Эффективная начальная школа", в рамках которого дети осваивают начальную программу за три года. По его словам, уровень знаний выпускников 10 и 11 классов не отличается.

Сенатор Гумерова напомнила, что образовательная система всегда опирается на традиции, а любые реформы требуют взвешенного подхода и значительных ресурсов.

По ее словам, сейчас идёт масштабная работа по созданию единого воспитательно-образовательного пространства, и переход к десятилетнему обучению может нарушить уже начатые процессы.

"Система образования все-таки всегда придерживается традиций, и любое изменение потребует финансовых затрат. Нужно будет перекроить программы, перестроить практически всю систему", — пояснила Гумерова.

Она отметила, что уже реализуются важные цели, поставленные в рамках национальных стратегий. Переход к новой модели обучения сейчас может негативно повлиять на качество образования.

"Если мы сейчас возьмемся за очередную реформу, не завершив те важные посылы, которые сегодня обозначены президентом в национальных целях развития, то мне видится, что мы просто не закончив, так скажем, одну реформу, вдруг приступим к другой", — подчеркнула сенатор.

Комментируя аргументы сторонников десятилетнего образования, которые связывают реформу со снижением возраста рождения первого ребенка, Гумерова указала на другие приоритеты.

"Понимаете, здесь из серии — стоит ли сейчас потратить, бросить силы на такую реформу снова, перекройку нашей системы, получим ли мы тот эффект, который ожидаем?", — сказала сенатор.

Вместо масштабных изменений она предложила сосредоточиться на адресной поддержке студенческих семей, особенно тех, кто сталкивается с трудностями во время учебы.

"Буквально завтра мы будем одобрять закон, в соответствии с которым пособие по беременности и родам для студентов очных отделений средних профессиональных образовательных учреждений и высших составит в среднем 90 000", — отметила Гумерова.

Она также напомнила, что скоро состоится фестиваль студенческих семей, где будут представлены лучшие практики поддержки — от комнат матери и ребенка до возможности перевода на бюджет при рождении ребёнка.

"Мне видится, что это более такой разумный шаг, нежели сейчас сломать всю систему, несмотря на все преимущества советской системы десятилетнего образования", — заключила она.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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