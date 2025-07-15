Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круиз, который всё меняет: как Саудовская Аравия покоряет Средиземное море
Рудковская назвала трёх самых популярных у зумеров немолодых российских певцов
Торт Микадо: идеальный баланс хруста и нежности
Швеция не справляется с зеками: вот почему страна начет арендовать камеры у Эстонии
Китай обогнал ЕС по разработке новых лекарств и догоняет США
Авокадо содержит больше калия, чем банан, и поддерживает работу сердца
Как определить перегрев у домашних животных и что делать — советы ветеринара
Керамические ножи: преимущества и недостатки для кухни
Привычка спать под одеялом летом может указывать на эмоциональные особенности

Как сэкономить на оплате ЖКХ во время отпуска, рассказал эксперт

Как сэкономить на коммуналке пока вы в отпуске? Полезные лайфхаки
1:04
Общество

В России можно оформить перерасчет платы за "коммуналку" в случае отсутствия в течение 5 суток подряд в жилом помещении.

Жилищно-коммунальные услуги
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилищно-коммунальные услуги

Так, например, можно сэкономить пока вы в отпуске.

"Это также актуально для тех, кто уезжает в командировку, на лечение в другой город, на дачу или в другое жилье", — рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Важно, что перерасчет возможен для услуг, которые рассчитываются по числу проживающих, а не по счетчикам. Например, холодная и горячая вода, водоотведение и вывоз мусора.

Для того, чтобы вам сделали перерасчет, обратитесь в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Для этого подайте заявление и приложите документы, подтверждающие отсутствие.

Это могут быть билеты на поезд или самолет, командировочные удостоверения, справки о временной регистрации в другом регионе, документы из больницы, санатория или пансионата, пишет KP. RU.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
Садоводство, цветоводство
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду Аудио 
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Экономика и бизнес
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море Аудио 
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду
Еда и рецепты
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Последние материалы
Керамические ножи: преимущества и недостатки для кухни
Привычка спать под одеялом летом может указывать на эмоциональные особенности
Москвичи выбирают седаны: 48% опрошенных предпочитают этот тип кузова
Фитнес-тренеры считают дефицит калорий основным условием снижения веса
Неожиданная находка: фрагменты древнего судна в Хорватии привлекли внимание археологов
Для чего полезен отвар из листьев грецкого ореха
Экономисты не советуют инвестировать в доллар: предпочтение отдают рублю и юаню
Легкое и нежное суфле с цукини: как приготовить блюдо, которое понравится абсолютно всем
Французские СМИ сообщают о масштабном распространении клопов в городах
Аллерголог Логина: латекс в подушках может вызывать отёк Квинке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.