Как сэкономить на оплате ЖКХ во время отпуска, рассказал эксперт

Как сэкономить на коммуналке пока вы в отпуске? Полезные лайфхаки

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В России можно оформить перерасчет платы за "коммуналку" в случае отсутствия в течение 5 суток подряд в жилом помещении.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жилищно-коммунальные услуги

Так, например, можно сэкономить пока вы в отпуске.

"Это также актуально для тех, кто уезжает в командировку, на лечение в другой город, на дачу или в другое жилье", — рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Важно, что перерасчет возможен для услуг, которые рассчитываются по числу проживающих, а не по счетчикам. Например, холодная и горячая вода, водоотведение и вывоз мусора.

Для того, чтобы вам сделали перерасчет, обратитесь в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Для этого подайте заявление и приложите документы, подтверждающие отсутствие.

Это могут быть билеты на поезд или самолет, командировочные удостоверения, справки о временной регистрации в другом регионе, документы из больницы, санатория или пансионата, пишет KP. RU.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





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