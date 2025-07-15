Секрет здоровых отношений прост — отправляйте друг другу такие сообщения

Учёные Concordia уверены, что обмен фото или видео с животными, часто с милым хэштегом или юмористическим текстом, помогает создать "цифровой эмоциональный контакт". Это так называемый онлайн-опыт, который настраивает на позитив.
Он помогает сблизиться и укрепить отношения. Это похоже на то, как пингвины делятся камушками с потенциальными партнерами во время брачных ритуалов.
По мнению учёных, распространение контента о животных создает цифровые аффективные сети — отношения и встречи, центрированные на цифровом контенте, поднимающем настроение.
Мем (англ. meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации.
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