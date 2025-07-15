Секрет здоровых отношений прост — отправляйте друг другу такие сообщения

Сблизиться с партнером и укрепить отношения помогут эти милые сообщения друг другу

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Учёные Concordia уверены, что обмен фото или видео с животными, часто с милым хэштегом или юмористическим текстом, помогает создать "цифровой эмоциональный контакт". Это так называемый онлайн-опыт, который настраивает на позитив.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прекрасная влюбленная пара обнимается в парке

Он помогает сблизиться и укрепить отношения. Это похоже на то, как пингвины делятся камушками с потенциальными партнерами во время брачных ритуалов.

По мнению учёных, распространение контента о животных создает цифровые аффективные сети — отношения и встречи, центрированные на цифровом контенте, поднимающем настроение.

Уточнения

Мем (англ. meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации.





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