Первый город в России запретил электросамокаты

В Благовещенске полностью запретили электросамокаты.
Теперь в городе нельзя сдавать их в аренду и пользоваться этими средствами индивидуальной мобильности. За любое передвижение или размещение их на улицах Благовещенска будут наказывать штрафами:
Мэр города заявил, что "это серьезное ограничение, но другого выхода нет — город должен быть комфортным и безопасным для всех".
Благове́щенск — город в России на границе с Китаем.
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