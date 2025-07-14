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Первый город в России запретил электросамокаты

Запрет на электросамокаты: этот город первый в России ввёл такое ограничение
0:39
Общество

В Благовещенске полностью запретили электросамокаты.

Электросамокат
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Электросамокат

Теперь в городе нельзя сдавать их в аренду и пользоваться этими средствами индивидуальной мобильности. За любое передвижение или размещение их на улицах Благовещенска будут наказывать штрафами:

  • для граждан — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Мэр города заявил, что "это серьезное ограничение, но другого выхода нет — город должен быть комфортным и безопасным для всех".

Уточнения

Благове́щенск — город в России на границе с Китаем.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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