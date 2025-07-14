Самокаты мешают, но запрещать нельзя: почему все не так просто

Эксперт Груздь: запрещать электросамокаты в России нецелесообразно

Федеральный запрет на использование электросамокатов в России в ближайшее время не предвидится, но регуляторика в этой сфере будет ужесточаться. Об этом Pravda.Ru сообщил главный редактор журнала "Транспортная безопасность и технологии" Сергей Груздь.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина в белом с самокатом

С 14 июля в Благовещенске вступил в силу запрет на использование электросамокатов. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев. По его словам, поводом стали сотни жалоб от жителей на опасное поведение самокатчиков. За нарушение введен штраф до 100 тысяч рублей.

По словам эксперта, проблема заключается не в самокатах как таковых, а в отсутствии инфраструктуры и недостаточной подготовке пользователей.

Он отметил, что статистика дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов говорит сама за себя.

"Мальчик на самокате въехал под 'Газель'. Такие случаи происходят регулярно. То на пенсионеров налетят самокатчики, то доставщики еды. Все эти средства индивидуальной мобильности требуют регуляторики", — пояснил Груздь.

По его мнению, необходимо создание специальной инфраструктуры, включая дорожки и зоны движения для самокатчиков. Он добавил, что даже ограничение скорости не решает проблему в корне, потому что создаются неудобства как для пешеходов, так и для самих водителей самокатов.

Эксперт подчеркнул, что многие пользователи самокатов не имеют базовых навыков управления.

"Чтобы самокатом управлять, нужна хотя бы первичная подготовка. Не просто так человек подошел, сел и поехал", — сказал Груздь.

При этом он уверен, что полного запрета не будет ни в Москве, ни на федеральном уровне.

"Я думаю, запрещения не будет. Будет ограничение. Запрещать не надо. Запретить — проще всего. Все равно людям нужно перемещение на подобного рода средствах", — указал эксперт.

Он добавил, что меры регулирования должны разрабатываться на региональном уровне, с учетом особенностей конкретного города и его уличной инфраструктуры.

"Это будет зависеть от особенностей города, от его готовности, от дорожной инфраструктуры. Будут выделены какие-то территории — прогулочные, рекреационные зоны, набережные, где самокаты и пешеходы не мешают друг другу", — пояснил Груздь.