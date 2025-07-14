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Мигрантам приготовиться: за работу в России теперь платят по полной

Депутат Затулин предупредил об опасности чрезмерного ужесточения миграционной политики
2:27
Общество

Новое ужесточение миграционного законодательства может привести к разрушению экономических связей России с союзными странами и подрыву принципов евразийской интеграции. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Строители мигранты
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Строители мигранты

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в парламенте начнется рассмотрение законопроектов о введении новых госпошлин в сфере миграционного учета. В частности, планируется повысить стоимость выдачи, переоформления и продления патента на трудовую деятельность до 4 200 рублей, а дубликат документа может обойтись в 2 100 рублей.

Также обсуждается изменение пошлин за регистрацию по месту пребывания, продление сроков нахождения в России, а также административные действия с транспортными средствами мигрантов. По словам Володина, эти меры помогут усилить контроль за миграцией и увеличить доходы бюджета.

Затулин отметил, что подобные предложения — далеко не редкость.

"Есть масса разного рода идей. Володин далеко не единственный. Очень многие предлагают разные формы ужесточения, когда дело касается миграционного потока", — сказал Затулин.

По его словам, в миграционной политике важно сохранить баланс между контролем и разумностью.

"Надо бороться с нелегальной миграцией, понимая при этом ее причины, ее последствия и то, каким образом нужно саму эту нелегальную миграцию ввести в берега, так, чтобы с одной стороны не было теневой миграции, с другой стороны мы не отбили своими драконовскими мерами желание вообще приезжать трудиться в Россию", — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что Россия по-прежнему нуждается в трудовой миграции, особенно из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Я исхожу из того, что на обозримый период времени трудовая миграция востребована в России. Исхожу из того, что источником трудовой миграции являются государства, входящие, как правило, в Евразийский экономический союз, в рамках которого действует несколько свобод, в том числе свобода перемещения трудовых ресурсов", — пояснил Затулин.

Он отметил, что попытки ограничить такую миграцию могут ударить по евразийской интеграции.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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