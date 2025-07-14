Эта ошибка в жару может привести к инфаркту: никогда так не делайте

Врачи рассказали, как точно не стоит об охлаждаться в жару. Чем опасен ледяной душ? В Москве сейчас жарче, чем на Мальдивах. Если у вас дома нет кондиционера, то единственное спасение — прохладный душ. Однако он должен быть именно прохладный, так как ледяной может обернуться страшными последствиями.
"Дело в том, что чувствительность людей к холодным температурам широко варьирует, поэтому холодовой шок может развиться как при температуре воды 2 °C, так и 10 — 15 °C", — рассказывает кардиолог Нана Погосова.
По её словам, холодовой шок может приводить к инфарктам и инсультам не только у людей с заболеваниями сердца, но и молодых и здоровых людей, пишет KP. RU.
Ледяная вода приводит к сужению сосудов, это же мешает охлаждению организма в жаркую погоду. Однако, если вы морж или всю жизнь предпочитаете контрастный душ обычному, вы не получите вреда от такой процедуры.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
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Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.