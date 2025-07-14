Эта ошибка в жару может привести к инфаркту: никогда так не делайте

Ошибка многих в жару: вот как охлаждать тело точно не стоит

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Врачи рассказали, как точно не стоит об охлаждаться в жару. Чем опасен ледяной душ? В Москве сейчас жарче, чем на Мальдивах. Если у вас дома нет кондиционера, то единственное спасение — прохладный душ. Однако он должен быть именно прохладный, так как ледяной может обернуться страшными последствиями.

Фото: https://www.moeplumbing.com/images/blog/shutterstock_94123312.jpg Душ

"Дело в том, что чувствительность людей к холодным температурам широко варьирует, поэтому холодовой шок может развиться как при температуре воды 2 °C, так и 10 — 15 °C", — рассказывает кардиолог Нана Погосова.

По её словам, холодовой шок может приводить к инфарктам и инсультам не только у людей с заболеваниями сердца, но и молодых и здоровых людей, пишет KP. RU.

Ледяная вода приводит к сужению сосудов, это же мешает охлаждению организма в жаркую погоду. Однако, если вы морж или всю жизнь предпочитаете контрастный душ обычному, вы не получите вреда от такой процедуры.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.



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