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На беременных женщин хотят надевать особые значки — в чем смысл идеи Милонова?

Депутат Глазкова удивилась идее Милонова маркировать беременных женщин
Общество

Выдавать беременным женщинам значки не имеет смысла, если общество потеряло уважение и чуткость к будущим матерям. Такое мнение выразила депутат Госдумы, член комитета по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова в разговоре с Pravda.Ru.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит законопроект о выдаче беременным специального значка "особенного внимания". По его словам, этот знак должен служить сигналом окружающим — уступить место или пропустить без очереди.

"Это не просто девушка — это мама малыша, который у неё находится под сердцем. Это знак, который приковывает дополнительное внимание, вызывает любовь, уважение и почтение", — заявил парламентарий.

Анжелика Глазкова раскритиковала идею наделять беременных специальными значками, подчеркнув, что в этом нет необходимости, если в обществе сохраняется уважение к женщинам, ожидающим ребенка.

По её словам, главное "обозначение" для беременной — это само её состояние, и никакие дополнительные атрибуты здесь не нужны.

"Мне кажется, у беременных главный значок — это ее состояние. Не надо каких-то дополнительных атрибутов. По-моему, все и так ясно", — заявила депутат.

Она напомнила, что в советское время к беременным относились с большим вниманием и уважением без всяких внешних символов.

"Ей и так всегда уступали место в общественном транспорте, всегда пропускали без очереди в магазинах. По крайней мере у меня лично это было так. И без всякого значка", — отметила Глазкова.

Депутат поставила под сомнение саму мотивацию инициаторов проекта. Глазкова уверена, что суть вопроса не в значке, а в отношении общества.

"Уступают ли место беременным? Вот вопрос Милонов должен задать. Почему это не делают? Почему женщина, которая носит ребенка, которая увеличивает демографию в нашей стране — почему мы ей [не помогаем]?" — заявила депутат.

Глазкова также подчеркнула, что главная поддержка женщины — это не символика, а реальные меры со стороны государства.

"Когда государство заботится о женщине — вот самое главное, что для нее надо. А не какие-то условные символы", — добавила она.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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