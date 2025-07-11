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Секреты экономии на ЖКХ: где в квартире прячется до 30% расходов

Эксперт Белолипецкий: жильцы смогут сэкономить на ЖКУ при коллективном подходе
2:29
Общество

По-настоящему ощутимая экономия на услугах ЖКХ возможна только при системном подходе и коллективных действиях жильцов. Об этом Pravda.Ru сообщил директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Экономить на воде и электроэнергии в быту возможно, но такие меры дают не более 5–10% снижения платежей. По словам Сергея Белолипецкого, реальная экономия начинается с организационных шагов на уровне всего дома.

Он отметил, что жильцы могут создать ТСЖ и тем самым получить возможность выступать в роли заказчика услуг.

"Функция заказчика, первое, что дает экономию средств — то, что заказчик сначала принимает работы, а потом их оплачивает. Когда он принимает работы, он знает, как можно и где сэкономить", — пояснил Белолипецкий.

Он подчеркнул, что основные резервы экономии кроются в теплоснабжении и подогреве горячей воды, а также в освещении общедомовых пространств.

"Мы закупили штук 200 светильников с автоматическим выключением. По расчетам они окупятся примерно через 3-4 месяца, а потом будет экономия", — сообщил специалист.

По его словам, подобные шаги должны предприниматься организацией, представляющей интересы жильцов — ТСЖ или ЖСК. Простому собственнику в одиночку повлиять на общие расходы почти невозможно.

"Если вы говорите о современных электронных устройствах, которые живут в ждущем режиме, — они немножко потребляют. Наверное, рублей на 100 в месяц вы сэкономите, если будете выдергивать из контакта", — добавил он.

Тем не менее, он советует жителям на бытовом уровне соблюдать простые правила.

"Уходя, гасите свет. Помните, как раньше писали? На бытовом уровне — да", — сказал Белолипецкий.

По его словам, экономия возможна лишь при грамотной организации и участии жильцов в управлении домом.

"Я намеренно сильно не акцентирую свое внимание и ваше внимание на мелочах. Я говорю про глобальную экономику, где можно сэкономить 30% от общей суммы. Если по дому годовой баланс, — средний дом небольшой, — миллион рублей, то сэкономить 200 тысяч - совсем не плохие деньги по году. Очень неплохие. Но это — еще раз — через организацию", — отметил он.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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