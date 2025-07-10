Пенсия под угрозой: кто в России может стать новой налоговой мишенью

Депутат ГД Бессараб осудила идею налога на бездетность

2:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Введение налога на бездетность не решит демографических проблем, а лишь создаст социальную несправедливость. Об этом Pravda.Ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Старая рука

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести "налог на достойную старость" для граждан, не имеющих детей. Он поделился, что обсудил эту инициативу с экс-губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным, который задался вопросом, почему государство должно обеспечивать старость тем, кто не оставил потомства. "Государство, правда же? Когда ты будешь немощный. Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей", — сказал Гурулев.

По словам парламентария, предложение о так называемом "налоге на достойную старость" идет вразрез с Конституцией Российской Федерации.

Она подчеркнула, что подобные инициативы уже предпринимались в советское время и не дали положительного эффекта. Депутат напомнила, что в советский период налог на бездетность нередко становился наказанием для тех, кто по объективным причинам не мог иметь детей.

"У нас был налог на бездетность, и чаще его платили те, кто по каким-то причинам, связанным прежде всего с состоянием здоровья, не имел возможности иметь детей. А также те, кто опять же по каким-то причинам, не всегда желая этого, остался одиноким и не имел детей", — пояснила Бессараб.

Она уверена, что такие меры не решают демографические вызовы. Вместо этого государство должно продолжать курс на поддержку семей с детьми.

"Я вообще считаю, что налог на бездетность вводить ни в коем случае нельзя. Он не решает проблему. Нужно поощрять деторождение, помогать семьям с детьми, а ни в коем случае не вводить какие-то дополнительные налоги на бездетность", — заключила депутат.