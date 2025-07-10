Стоимость свинины в России увеличивается: эксперты назвали причину

Шашлыки подорожают: вот почему цены на свинину взлетят

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Свинина в России станет дороже. К июлю это мясо уже подорожало на 12-30% в зависимости от части туши.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свиная грудинка

Основной причиной повышения цен эксперты называют восстановление спроса у перерабатывающих предприятий. Они нуждаются в сырье для колбасных изделий.

Также подорожание может быть связано с себестоимостью производства у свиноводов.

Например, средняя оптовая стоимость свиной полутуши в июле достигла 215 рублей за килограмм (на 30% дороже в тот же период 2024 года). Цена окорока увеличилась на 19% (до 292 рублей/кг), карбонада — на 12% (до 320 рублей/кг). Стоимость уменьшилась только у свиной шеи, которая за год упала в цене на 5%.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.



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