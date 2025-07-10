Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне смогут увеличить пенсию на 45% — как это сделать
Типы старения лица: как бороться с усталостью, морщинами и отечностью
Врачи предупреждают: давление 120/80 не является нормой для всех
Агрономы: поверхностный полив в июле портит вкус и форму свёклы
Не только молоко: почему витамины в рационе кошки влияют на потомство
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Варгас Ариса: найденные у Колумбии сокровища принадлежали испанскому судну
Как приготовить идеальный фри дома
Павел Кашин вызвал полицию после угрозы от фаната

Стоимость свинины в России увеличивается: эксперты назвали причину

Шашлыки подорожают: вот почему цены на свинину взлетят
0:53
Общество

Свинина в России станет дороже. К июлю это мясо уже подорожало на 12-30% в зависимости от части туши.

Свиная грудинка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свиная грудинка

Основной причиной повышения цен эксперты называют восстановление спроса у перерабатывающих предприятий. Они нуждаются в сырье для колбасных изделий.

Также подорожание может быть связано с себестоимостью производства у свиноводов.

Например, средняя оптовая стоимость свиной полутуши в июле достигла 215 рублей за килограмм (на 30% дороже в тот же период 2024 года). Цена окорока увеличилась на 19% (до 292 рублей/кг), карбонада — на 12% (до 320 рублей/кг). Стоимость уменьшилась только у свиной шеи, которая за год упала в цене на 5%.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Наука и техника
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Россияне смогут увеличить пенсию на 45% — как это сделать
Типы старения лица: как бороться с усталостью, морщинами и отечностью
Врачи предупреждают: давление 120/80 не является нормой для всех
Агрономы: поверхностный полив в июле портит вкус и форму свёклы
Не только молоко: почему витамины в рационе кошки влияют на потомство
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Варгас Ариса: найденные у Колумбии сокровища принадлежали испанскому судну
Как приготовить идеальный фри дома
Павел Кашин вызвал полицию после угрозы от фаната
Шашлыки подорожают: вот почему цены на свинину взлетят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.