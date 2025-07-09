Миллион мигрантов из Индии: спасение экономики или мина замедленного действия?

Привлечение иностранных специалистов должно строго регулироваться и соответствовать нуждам регионов. Об этом Pravda.Ru заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты сообщила, что до конца 2025 года в Россию может приехать до миллиона трудовых мигрантов из Индии. По словам представителей палаты, такое сотрудничество поможет закрыть дефицит кадров, особенно в Свердловской области, где активно развивается промышленность.
По мнению парламентария, решение о привлечении иностранных специалистов должно приниматься с учётом ситуации на местах.
Она подчеркнула, что правительство и субъекты Федерации имеют право регулировать рынок труда через систему квот. По её словам, в одних регионах может возникнуть реальная потребность в иностранных кадрах, в других — их присутствие будет избыточным или даже вредным.
"Если для одного региона имеется потребность в привлечении специалистов, то для другого — она может быть совершенно неактуальна", — пояснила Бессараб.
Она добавила, что Госдума уже приняла ряд законов, ужесточающих контроль над нахождением иностранных граждан в стране, в том числе механизм выдворения и возможность лишения гражданства за тяжкие преступления.
"Мы создаем все условия для исключения нелегальной миграции", — отметила депутат.
При этом она признала, что полностью отказаться от иностранных специалистов сейчас невозможно, поскольку потребности рынка труда действительно высоки. Однако привлекать мигрантов нужно избирательно и при строгом контроле.
"Правительству важно следить, кто именно приезжает работать: со знанием русского языка или без него. Ведь если без экзамена к нам приедет врач или водитель, это недопустимо", — подчеркнула Бессараб.
Также она обратила внимание на важность подготовки собственных кадров, особенно в строительной отрасли, где наблюдается острая нехватка рабочей силы в ряде регионов.
По её словам, уже на следующем заседании Комитета Госдумы по труду состоится встреча с Минтруда по вопросу списков иностранных специалистов, которые могут быть допущены к работе в России.
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