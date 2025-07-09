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Миллион мигрантов из Индии: спасение экономики или мина замедленного действия?

Депутат ГД Бессараб оценила сообщения о готовящемся приезде миллиона мигрантов из Индии в РФ
2:24
Общество

Привлечение иностранных специалистов должно строго регулироваться и соответствовать нуждам регионов. Об этом Pravda.Ru заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

мигранты
Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
мигранты

Ранее пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты сообщила, что до конца 2025 года в Россию может приехать до миллиона трудовых мигрантов из Индии. По словам представителей палаты, такое сотрудничество поможет закрыть дефицит кадров, особенно в Свердловской области, где активно развивается промышленность.

По мнению парламентария, решение о привлечении иностранных специалистов должно приниматься с учётом ситуации на местах.

Она подчеркнула, что правительство и субъекты Федерации имеют право регулировать рынок труда через систему квот. По её словам, в одних регионах может возникнуть реальная потребность в иностранных кадрах, в других — их присутствие будет избыточным или даже вредным.

"Если для одного региона имеется потребность в привлечении специалистов, то для другого — она может быть совершенно неактуальна", — пояснила Бессараб.

Она добавила, что Госдума уже приняла ряд законов, ужесточающих контроль над нахождением иностранных граждан в стране, в том числе механизм выдворения и возможность лишения гражданства за тяжкие преступления.

"Мы создаем все условия для исключения нелегальной миграции", — отметила депутат.

При этом она признала, что полностью отказаться от иностранных специалистов сейчас невозможно, поскольку потребности рынка труда действительно высоки. Однако привлекать мигрантов нужно избирательно и при строгом контроле.

"Правительству важно следить, кто именно приезжает работать: со знанием русского языка или без него. Ведь если без экзамена к нам приедет врач или водитель, это недопустимо", — подчеркнула Бессараб.

Также она обратила внимание на важность подготовки собственных кадров, особенно в строительной отрасли, где наблюдается острая нехватка рабочей силы в ряде регионов.

По её словам, уже на следующем заседании Комитета Госдумы по труду состоится встреча с Минтруда по вопросу списков иностранных специалистов, которые могут быть допущены к работе в России.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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