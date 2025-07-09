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Названа причина, по которой пенсионную надбавку с 70 лет вряд ли одобрят

Депутат Бессараб не поддержала идею понизить возрастной порог для надбавки к пенсии
2:07
Общество

Предложение о снижении возрастного порога для надбавки к пенсии с 80 до 70 лет требует тщательной экспертизы и медицинского обоснования. Об этом Pravda.Ru заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Пенсионер
Фото: unsplash.com by Anthony Fomin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пенсионер

"Нужно посоветоваться все-таки с медицинским сообществом. Почему дополнительно эта выплата осуществляется? Потому что именно в этом возрасте, по мнению врачебного сообщества, наступает как раз тот период, когда гражданин нуждается в дополнительной защите, в дополнительном уходе, в дополнительных, возможно, каких-то дорогостоящих препаратах для продления жизни и для качества этой жизни. То есть, чтобы жизнь была здоровая. Поэтому я не могу прокомментировать такое предложение. Я, честно говоря, не знаю, на основе чего оно сформулировано", — отметила Бессараб.

Депутат также выразила сомнение в целесообразности подобных инициатив без обоснованных расчётов.

"Как правило, сегодня такие инициативы рождаются просто на основании субъективного мнения без какого-то экспертного заключения", — добавила она.

Бессараб также прокомментировала возможную нагрузку на бюджет. Она уверена, что предложение не будет реализовано без соответствующих доказательств необходимости.

"Я думаю, что так с наскока это однозначно не пройдёт, это может пройти только в том случае, если будет доказано, что полное отсутствие самостоятельного обслуживания себя наступает в 70 лет. Сегодня, считается в 80. Если будет доказано, что в 70 человек так же себя чувствует как 80-летний, то, наверное, это логично было бы. Я не думаю, что это так", — заключила собеседница Pravda.Ru.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал и направил в правительство проект закона, которым предлагается снизить возрастной порог для надбавки к пенсии с 80 до 70 лет.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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