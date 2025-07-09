Wakuku против Labubu: чем отличаются две игрушки и почему всех покоряет новая версия?

Секреты успеха игрушки Wakuku: как племенной воин завоевал Китай

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Новая популярная в Китае игрушка Wakuku отличается от Labubu в эстетике. Если Labubu — это лесной эльф из северных сказок, то Wakuku — племенной воин из джунглей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок с игрушкой

Ее представили в 2024 году и она быстро стала хитом в Китае. В марте 2025 года новая версия Wakuku в виде панды дебютировала в Miniso Land в Пекине, сразу же увеличив выручку магазина более чем на 90 процентов, пишет KP. RU.

А весной новая игрушка опять установила рекорды продаж с выпуском коллаборации "Лиса и Кролик". Летом фигурку Wakuku продали всего за два часа.

Кстати, она дешевле, чем Labubu и стоит от 59 до 159 юаней (640-1700 рублей).

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



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