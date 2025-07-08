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Кондиционер или вентилятор? Ученые раскрывают секреты безопасного охлаждения

Кондиционер в жару: как избежать простуды – секреты экспертов
Общество

Ученые выяснили, как безопаснее охлаждаться в жаркую погоду.

Вентилятор на деревянном полу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вентилятор на деревянном полу

Наступила жара, в такое время кондиционер — единственный спаситель. Однако кто-то думает, что он опасен. Так ли это?

Все дело в разнице температур. Если за окном +35, а на кондиционере +20, то есть вероятность простудиться.

"Главной причиной "летних простуд" является слишком большой перепад температуры из жары в холод. Конечно, кондиционер эффективнее охлаждает помещение. Но более безопасным для здоровья может считаться вентилятор", — отметил ведущий эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, вентилятор не меняет температуру воздуха, но создает у человека субъективное ощущение прохлады. С ним в жару становится намного комфортнее.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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