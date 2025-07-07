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Шереметьево в хаосе: Миронов потребовал от правительства спасти пассажиров

Миронов призвал правительство компенсировать убытки пассажирам задержанных рейсов
2:50
Общество

В условиях массовых сбоев в работе авиации глава одной из думских фракций призвал власти страны взять на себя ответственность за убытки, понесённые пассажирами из-за задержек и отмен рейсов.

иллюминатор на самолёте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
иллюминатор на самолёте

Об этом Сергей Миронов сообщил в беседе с журналистами РИА Новости.

По данным федерального авиационного ведомства, в первой половине понедельника столичный аэропорт "Шереметьево" обслужил свыше 360 рейсов, из которых более половины пришлось на прилёты, а остальные — на вылеты. Утром того же дня в ведомстве уточнили, что за сутки аэропорт планирует обработать более тысячи рейсов в обоих направлениях.

Политик подчеркнул, что государство должно компенсировать гражданам финансовые потери, вызванные сбоями в авиасообщении.

Он отметил, что авиакомпании имеют право классифицировать отмены рейсов, связанные с атаками беспилотников, как форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся, например, теракты или военные действия. Это, по его словам, может освободить перевозчиков от обязательств перед пассажирами, оставляя людей один на один с финансовыми трудностями.

Депутат выразил мнение, что в сложившихся условиях было бы несправедливо перекладывать последствия форс-мажора на граждан. Он указал, что государство обязано защищать людей не только в вопросах безопасности, но и в сфере их материального благополучия. Кроме того, он выразил надежду, что временно исполняющий обязанности главы транспортного ведомства уделит особое внимание защите прав авиапассажиров.

Политик также добавил, что его фракция готова разработать необходимые изменения в законодательство, если это потребуется для решения проблемы.

Он сообщил, что этот вопрос планируется детально обсудить в ходе консультаций перед утверждением нового министра в Государственной Думе.

На фоне этих событий стало известно, что президент страны подписал указ об освобождении от должности прежнего министра транспорта, который занимал этот пост с мая 2024 года. В тот же день был назначен временно исполняющий обязанности главы ведомства.

В минувшие выходные из-за мер безопасности в ряде российских аэропортов вводились ограничения на приём и отправку рейсов, что привело к значительным сбоям в расписании. По данным авиационных властей, с 5 июля по утро 7 июля было отменено почти 500 рейсов, около 90 рейсов перенаправлены на запасные аэродромы, а почти 2 тысячи рейсов задержаны. К понедельнику работа всех аэропортов страны вернулась в штатный режим.

Уточнения

Серге́й Миха́йлович Миро́нов - российский политический и государственный деятель. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва с 19 сентября 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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